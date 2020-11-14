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14 ноября 16:22
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Со следующего сезона в России будет введена система Fan ID

Также на российских стадионах могут вновь разрешить продавать пиво.

Со следующего сезона в России будет введена система Fan ID, похожая на ту, что действовала во время чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В отличие от ЧМ-2018 самих паспортов выдавать не будут. Система будет полностью цифровой.

«При этом чиновники даже рассматривают вариант, при котором запустят систему уже в этом сезоне, но пока на добровольной основе. Болельщикам, которые захотят сами зарегистрироваться, будут предоставлять различные бонусы или, например, отдельные входы на стадион. Кроме того, чтобы смягчить раздражение фанатов, власти параллельно планируют вернуть пиво на стадионы», – сказано в сообщении.

источник: Телеграм-канал Baza
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