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14 ноября 16:38
автор: Виктор Шарафудинов

Григорий Иванов: Я против системы FAN ID, но я поддерживаю возвращение пива на стадионы

По информации СМИ, систему регистрации болельщиков могут ввести в РПЛ со следующего сезона.

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценив возможность использования системы Fan ID в чемпионате России.

«Введение системы Fan ID витает в воздухе уже давно, – отметил Иванов в интервью для Sport24.ru – Мы пока сопротивляемся этой идее, потому люди часто приезжают на футбол из других городов.

Одно дело, если эта система будет необязательной. Другое, если придется на каждый матч делать этот Fan ID. Представьте, что приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он же никуда не пойдет.

Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие матчи и без системы FanID.

Хотя, конечно, на Кубке конфедераций и чемпионате мира эта система показала себя неплохо. Но лично я против.

Что касается возвращения пива на стадионы, обсуждения все происходят на государственном уровне. Это не попытка задобрить фанатов после введения Fan ID, а помощь клубам.

Ничего страшного с пивом на стадионах не будет. Раньше приходили на матчи с пивом, и не было никакого хулиганства. Плюс телевидение получит новые возможности рекламы. Я только поддерживаю возвращение пива на арены».

источник: Sport24.ru
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