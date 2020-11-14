Шамиль Газизов: В ближайшее время найдем замену Акавову

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал уход из клуба Наримана Акавова, который ранее руководил отделом селекции и проработал лишь три месяца.

«Нариман после окончания трансферного окна сразу написал заявление по собственному желанию, я просто сдерживал эту историю, – отметил Газизов в интервью «РИА Новости». – Нам надо приступать быстро к работе, поэтому в ближайшее время найдем замену.

Что касается возможного назначения Дмитрий Попова, который ранее уже работал в «Спартаке», то Дима – сильный специалист, но комментировать рано».

Акавов по инициативе Газизова занял должность руководителя селекционного отдела в середине августа.