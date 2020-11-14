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14 ноября 17:31
автор: Виктор Шарафудинов

УЕФА не собирается менять хозяев Евро-2020

Чемпионат Европы следующим летом должен пройти в 12 городах Европы.

В Европейском союзе футбольных ассоциаций опровергли информацию британской прессы о том, что УЕФА ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии о проведении всех матчей предстоящего чемпионата Европы на территории Великобритании.

Вот, что ответили в УЕФА в ответ на запрос «РИА Новости»:

«УЕФА намерен провести Евро-2020 в том формате и на тех площадках, которые были утверждены ранее в этом году. Мы тесно сотрудничаем со всеми принимающими городами по подготовке к турниру. Учитывая неопределенность, связанную с COVID-19, над которой ни УЕФА, ни местные организационные органы не имеют контроля, в настоящее время слишком рано говорить, будут ли игры в июне и июле иметь ограничения для болельщиков или даже для их проведения.

В настоящее время усилия УЕФА сосредоточены на планировании турнира на всех 12 площадках с участием болельщиков. Решения, противоречащие этому плану, можно было принять гораздо раньше, если бы это было необходимо, но в настоящее время нет никаких планов менять место проведения».

Напомним, что помимо Лондона и Глазго матчи Евро-2020 должны принять следующим летом Рим, Баку, Копенгаген, Санкт-Петербург, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт и Мюнхен.

источник: «РИА Новости»
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