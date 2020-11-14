Хавбек «Лейпцига» Лаймер может перейти в «Атлетико»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Конард Лаймер интересен мадридскому «Атлетико». Об этом сообщает AS со ссылкой на Bild.
Согласно источнику, в услугах футболиста заинтересован главный тренер испанцев Диего Симеоне. Не исключено, что трансфер может состояться этой зимой.
В текущем сезоне 23-летний хавбек не отыграл ни одного матча. Он находится в лазарете из-за перелома лодыжки. Всего в составе «Лейпцига» австриец провел 114 матчей, забил шесть голов и отдал 12 голевых передач.
источник: «Советский спорт»