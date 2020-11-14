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14 ноября 18:43
автор: Артур Гичунцев

Марадишвили признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

20-летний хавбек – воспитанник армейцев.

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили назвал лучшим игроком московского клуба по итогам октябрьских матчей.

«Болельщики признали Константина Марадишвили лучшим игроком по итогам октября. Он принял участие во всех пяти встречах армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матча с «Уралом», в котором забил дебютный гол за основной состав.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Константин набрал 18% голосов. Всего в голосовании приняли участие 13 447 человек», – говорится на сайте красно-синих.

Таким образом, хавбек опередил защитника Виктора Васина и полузащитника Бактиёра Зайнутдинова. Оба игрока уступили Марадишвили 1%.

Добавим, что в прошлом месяце он провел пять матчей и забил один гол.

источник: ПФК ЦСКА
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