«Атлетико» хочет приобрести Дибалу

Мадридский «Атлетико» пытается пригласить форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. Об этом сообщает TNT Sports.

По данным источника, испанцы готовы оставить в Турине нападающего Альваро Морату, который выступает за итальянцев на правах аренды. К его трансферу «Атлетико» предлагает денежную сумму.

О позиции «Юве» не уточняется, хотя, ранее сообщалось, что клуб хочет продлить контракт с Дибалой и не рассматривает вариант с его продажей.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел шесть матчей и забил один гол. Его соглашение действует до 30 июня 2022 года.