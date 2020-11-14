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14 ноября 18:59
автор: Артур Гичунцев

«Атлетико» хочет приобрести Дибалу

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Реалу».

Мадридский «Атлетико» пытается пригласить форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. Об этом сообщает TNT Sports.

По данным источника, испанцы готовы оставить в Турине нападающего Альваро Морату, который выступает за итальянцев на правах аренды. К его трансферу «Атлетико» предлагает денежную сумму.

О позиции «Юве» не уточняется, хотя, ранее сообщалось, что клуб хочет продлить контракт с Дибалой и не рассматривает вариант с его продажей.

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел шесть матчей и забил один гол. Его соглашение действует до 30 июня 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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