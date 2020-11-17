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17 ноября 17:43

Тренер сборной Исландии: Всегда здорово играть против Англии, даже если очки не так важны

Встреча заключительного тура группового раунда Лиги наций между сборными Англии и Исландии пройдет в среду в Лондоне.

Главный тренер сборной Исландии Эрик Хамрен рассказал о мотивации игроков своей команды во встрече с англичанами.

- Мы перешли в лигу B, но мы всегда играем за что-то - из гордости, за себя и за команду. Когда вы выступаете за национальную команду, то играете за свою страну, и это всегда важно. Мы всегда стараемся изо всех сил. Для одних это последняя международная встреча, в то время как другие будут проведут свой первый матч. Всегда здорово играть против Англии, даже если очки не так важны, - приводит слова Хамрена пресс-служба УЕФА.

Напомним, что после пяти туров сборная Исландии, проиграв все пять матчей на турнире, потеряла шансы сохранить прописку в Лиге А и следующий сезон проведет лигой ниже.

источник: UEFA (УЕФА)
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