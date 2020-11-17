Джано Ананидзе: Из «Ротора» ушел, не взяв ни копейки, просто поблагодарил всех

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал ситуацию по поводу своего ухода из «Ротора».

- Мне без разницы, что пишут люди. Я всегда был честен с любым: будь это обычный человек, журналист, или генеральный директор клуба. Что думал, то и говорил. Но мне без разницы, что говорят и пишут люди, которые даже не знают, что я чувствую.

Из «Ротора» ушел, не взяв ни копейки. Я мог там сидеть, лечиться и деньги зарабатывать, но не стал этого делать. Просто ушел и поблагодарил всех. Я изначально говорил, когда только пришел туда: «Если колено не позволит играть — я уйду сам. И мне и копейки не надо».

Дело не в том, что у меня много денег, нет. Денег много не бывает. Надо просто по-человечески относиться к каждому делу. Главное, чтобы потом мог посмотреть в глаза человеку, когда его встретишь, - приводит слова Ананидзе Sport24.ru.

Напомним, что в России Ананидзе выступал за «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов». В общей сложности хавбек отыграл 179 игр, забил 22 гола и сделав 27 результативных передач.