Джано Ананидзе: Если бы чемпионский состав остался, «Спартак» еще раз пять становился бы чемпионом

- Там были тренер и команда. Они сделали все. Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом. Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат. Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке», - приводит слова Ананидзе Sport24.ru.

Напомним, что в России Ананидзе выступал за «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов». В общей сложности хавбек отыграл 179 игр, забил 22 гола и сделав 27 результативных передач.