Суд рассмотрит дело в отношении ЦСКА за нарушение санитарных норм

Савеловский суд города Москвы рассмотрит дело в отношении футбольного клуба ЦСКА о несоблюдении санитарных норм на домашнем стадионе команды «ВЭБ Арена».

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу суда, дело в отношении клуба возбуждено по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Действия или бездействие, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на территории ограничительных мероприятий»).

Как отмечается, дата проведения заседания суда пока не определена.

Напомним, что в октябре Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак» и генерального директора красно-белых Шамиля Газизова за не обеспечение клубом контроля за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима среди болельщиков на матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит». В конце октября «Спартак» был оштрафован тушинским судом Москвы на 300 тысяч рублей, а позже стало известно, что Роспотребнадзор запретил красно-белым проводить ближайшие домашние матчи РПЛ в присутствии зрителей.