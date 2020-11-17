Роман Бабаев: ЦСКА прилагает максимум усилий для предотвращения коронавируса на арене

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об обращении Роспотребнадзора в суд после матча 11-го тура чемпионата России ЦСКА – «Динамо» (3:1).

- Пока разбираемся. Неприятная для нас новость. Будем выяснять, что именно нам вменяется. Пока нет материалов в суде. Немного удивлены, потому что клуб со своей стороны прилагает максимум усилий для предотвращения коронавируса на арене.

Если говорить о матче с «Динамо», то, я так понимаю, дистанция была нарушена в тот момент, когда было празднование гола. Многие были без масок. Понятно, что следующие шаги уже вне нашей компетенции, мы сделали максимум, исходя из наших возможностей. Ситуация сложная, в приоритете здоровье. Выполним все предписания Роспотребнадзора, - передает слова Бабаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что дело в отношении клуба возбуждено по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Действия или бездействие, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на территории ограничительных мероприятий»).

Напомним, что в октябре Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак» и генерального директора красно-белых Шамиля Газизова за не обеспечение клубом контроля за соблюдением социальной дистанции и масочно-перчаточного режима среди болельщиков на матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит». В конце октября «Спартак» был оштрафован тушинским судом Москвы на 300 тысяч рублей, а позже стало известно, что Роспотребнадзор запретил красно-белым проводить ближайшие домашние матчи РПЛ в присутствии зрителей.