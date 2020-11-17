Матч «Марсель» - «Ницца» перенесен из-за коронавируса

Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Ниццей» перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в составе команды гостей.

Как сообщает официальный сайт французской лиги, после заключения комиссии Федерация футбола Франции, отметив отсутствие из-за положительных результатов тестов на Covid десяти игроков в заявке из 30 футболистов «Ниццы» в матче против «Марселя», комиссия по соревнованиям Лиги 1, действуя в рамках протокола по организации матчей на сезон-2020/21, приняла решение отложить матч двух команд.

Добавим, что после десяти туров чемпионата Франции «Марсель», набрав 18 очков, располагается на четвертой сточке в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» с 17 очками занимает восьмое место.