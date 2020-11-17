Клубный чемпионат мира по футболу перенесен с декабря на февраль

ФИФА приняла решение провести клубный чемпионат мира в феврале 2021 года.

«Введение строгих протоколов возврата к игре способствовало успешному возобновлению континентальных клубных чемпионатов, последний из которых теперь планируется завершить к концу января 2021 года. В результате клубный чемпионат мира по футболу 2020 года пройдет с 1 по 11 февраля 2021 года в Катаре.

В соответствии с международным протоколом матчей ФИФА и страна-организатор обеспечат необходимые гарантии для здоровья и безопасности всех участников», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФИФА.