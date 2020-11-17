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17 ноября 20:51

Иванов рассудит «Спартак» и «Динамо»

Встреча пройдет 21 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 15-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, помогать Иванову будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.

21 ноября (суббота)

«Краснодар» – «Тамбов»: судья – Сергей Лапочкин; VAR – Артем Любимов; делегат РПЛ – Юрий Кузнецов.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; VAR – Станислав Васильев; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; VAR – Павел Шадыханов; делегат РПЛ – Ильдар Зарипов.

«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Алексей Сухой; VAR – Николай Волошин; делегат РПЛ – Сергей Алексеев.

22 ноября (воскресенье)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Сергей Иванов; делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин.

«Ротор» – «Урал»: судья – Виталий Мешков; VAR – Василий Казарцев; делегат РПЛ – Александр Сафонов.

«Рубин» – «Ростов: судья – Павел Кукуян; VAR – Владимир Москалев; делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин.

23 ноября (понедельник)

«Уфа» – «Химки»: судья – Станислав Васильев; VAR – Алексей Амелин; делегат РПЛ – Александр Коротченко.

источник: РПЛ
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