Иванов рассудит «Спартак» и «Динамо»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым обслужит матч 15-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Динамо».
Как сообщает пресс-служба РПЛ, помогать Иванову будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков.
21 ноября (суббота)
«Краснодар» – «Тамбов»: судья – Сергей Лапочкин; VAR – Артем Любимов; делегат РПЛ – Юрий Кузнецов.
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев; VAR – Станислав Васильев; делегат РПЛ – Владислав Барановский.
«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; VAR – Павел Шадыханов; делегат РПЛ – Ильдар Зарипов.
«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Алексей Сухой; VAR – Николай Волошин; делегат РПЛ – Сергей Алексеев.
22 ноября (воскресенье)
ЦСКА – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; VAR – Сергей Иванов; делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин.
«Ротор» – «Урал»: судья – Виталий Мешков; VAR – Василий Казарцев; делегат РПЛ – Александр Сафонов.
«Рубин» – «Ростов: судья – Павел Кукуян; VAR – Владимир Москалев; делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин.
23 ноября (понедельник)
«Уфа» – «Химки»: судья – Станислав Васильев; VAR – Алексей Амелин; делегат РПЛ – Александр Коротченко.