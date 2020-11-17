Тренер Сербии: Россия - большая футбольная нация, матч против такой команды мотивирует сам по себе

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций против команды России.

- Россия - большая футбольная нация. Матч против такой команды мотивирует сам по себе. Мы постараемся сыграть с максимальным настроем и добиться победы, но итог зависит не только от нас, но и от соперника, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча заключительного тура в группе 3 Лиги В состоится 18 ноября в Белграде и начнется в 22:45 по московскому времени.