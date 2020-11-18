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18 ноября 00:34

Хет-трик Торреса помог Испании разгромить Германию и выйти в полуфинал Лиги наций

Немецкая команда потерпела первое поражение на турнире.

Футболисты сборной Испании обыграли команду Германии в домашнем матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья» и завершилась со счетом 6:0. В составе испанской команды голами отметились Альваро Мората (17-я минута), Ферран Торрес (30, 55, 71), Родриго Эрнандес (38) Микель Оярсабаль (89).

Отметим, что сборная Испании впервые в матче против немецкой команды смогла забить три мяча за один тайм, а 20-летний Ферран Торрес стал первым игроком в истории испанской сборной, оформившим хет-трик во встрече с Германией, для котороq это поражение стало крупнейшим в официальных встречах.

Таким образом, сборная Испании по итогам турнира набрала 11 очков и обошла команду Германии (9 очков) в борьбе за первое место в группе 4 Лиги А.

Добавим, что встреча между сборными Швейцарии (3) и Украины (6) не состоялась из-за вспышки коронавируса в составе украинской команды.

Лига наций
Лига A. Группа 4.
6-й тур

Испания – Германия – 6:0 (3:0)
Голы: Мората, 17. Торрес, 30. Эрнандес, 38. Торрес, 55. Торрес, 71. Оярсабаль, 89.

источник: «Советский спорт»
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