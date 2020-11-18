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18 ноября 06:10
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная Эквадора разгромила Колумбию, забив шесть голов

Команда Карлуша Кейруша потерпела второе крупное поражение подряд.

В Кито состоялся матч четвертого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Эквадора разгромила команду Колумбии с результатом 6:1.

В составе хозяев забивали Роберт Арболеда (на 7-й минуте), Анхель Мена (9), Майкл Эстрада (32), Хавьер Арреага (39), Гонсало Плата (78) и Первис Эступиньян (90+1). Автором единственного гола колумбийцев в конце первого тайма стал Хамес Родригес (45+1), реализовав пенальти.

Эквадорцы заканчивали встречу вдесятером за 80-й минуте за второе предупреждение был удален Плата.

Колумбийцы во второй раз кряду потерпели крупное поражение и с четырьмя очками находятся на седьмой строчке таблицы. 13 ноября команда португальского тренера Карлуша Кейруша дома уступили Уругваю с результатом 0:3.

Эквадор занимает третье место, одержав три победы подряд и набрав девять очков.

25 марта следующего года состоятся матчи Венесуэла – Эквадор и Колумбия – Бразилия.

В финальную часть ЧМ-2022 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие команды. Сборная, которая займет пятое место, примет участие в межконтинентальном плей-офф.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

4-й тур

Эквадор – Колумбия – 6:1 (4:1)

Голы: Арболеда, 7, Мена, 9, Эстрада, 32, Арреага, 39, Плата, 78, Эступиньян, 90+1 – Хамес Родригес, 45+1 (с пенальти).

Удаление: Плата, 80 (второе предупреждение).

источник: «Советский спорт»
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