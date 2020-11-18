Сборная Эквадора разгромила Колумбию, забив шесть голов

В Кито состоялся матч четвертого тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Эквадора разгромила команду Колумбии с результатом 6:1.

В составе хозяев забивали Роберт Арболеда (на 7-й минуте), Анхель Мена (9), Майкл Эстрада (32), Хавьер Арреага (39), Гонсало Плата (78) и Первис Эступиньян (90+1). Автором единственного гола колумбийцев в конце первого тайма стал Хамес Родригес (45+1), реализовав пенальти.

Эквадорцы заканчивали встречу вдесятером за 80-й минуте за второе предупреждение был удален Плата.

Колумбийцы во второй раз кряду потерпели крупное поражение и с четырьмя очками находятся на седьмой строчке таблицы. 13 ноября команда португальского тренера Карлуша Кейруша дома уступили Уругваю с результатом 0:3.

Эквадор занимает третье место, одержав три победы подряд и набрав девять очков.