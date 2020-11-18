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18 ноября 06:21
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная Чили проиграла Венесуэле

В трех первых турах венесуэльцы не набрали ни одного очка.

В игре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Венесуэла дома одержала победу над сборной Чили с результатом 2:1. Встреча состоялась в Каракасе.

Луис Дель Пино вывел хозяев вперед на девятой минуте, но уже на 15-й капитан чилийцев Артуро Видаль восстановил равновесие. Первую победу в турнире венесуэльцам принес точный удар бывшего нападающего «Зенита» Саломона Рондона на 81-й.

Сборная Венесуэлы стартовала с трех поражений подряд, но набрав первые три очка поднялась на восьмое место.

Чилийцы с четырьмя очками занимают шестое место в турнирной таблице.

На 25 марта следующего года запланированы матчи Венесуэла – Эквадор и Чили – Парагвай.

В финальную часть ЧМ-2022 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие команды. Сборная, которая займет пятое место, примет участие в межконтинентальном плей-офф.

ЧМ-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

4-й тур

Венесуэла – Чили – 2:1 (1:1)

Голы: Дель Пино, 9, Рондон, 81 – Видаль, 15.

источник: «Советский спорт»
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