Сборная Чили проиграла Венесуэле

В игре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года команда Венесуэла дома одержала победу над сборной Чили с результатом 2:1. Встреча состоялась в Каракасе.

Луис Дель Пино вывел хозяев вперед на девятой минуте, но уже на 15-й капитан чилийцев Артуро Видаль восстановил равновесие. Первую победу в турнире венесуэльцам принес точный удар бывшего нападающего «Зенита» Саломона Рондона на 81-й.

Сборная Венесуэлы стартовала с трех поражений подряд, но набрав первые три очка поднялась на восьмое место.

Чилийцы с четырьмя очками занимают шестое место в турнирной таблице.

На 25 марта следующего года запланированы матчи Венесуэла – Эквадор и Чили – Парагвай.