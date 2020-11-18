Бразилия обыграла на выезде Уругвай. Кавани был удален

Матч южноамериканской квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Уругвая и Бразилии завершился с результатом 0:2. Встреча состоялась в Монтевидео на стадионе «Сентенарио».

На 34-й минуте счет открыл полузащитник «Ювентуса» Артур. На 45-й автором второго гола бразильцев стал форвард «Эвертона» Ришарлисон.

Хозяева доигрывали встречу вдесятером. На 71-й минуте был удален нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.

Бразилия лидирует в южноамериканском отборочном турнире, одержав четыре победы в четырех матчах и набрав 12 очков.

Уругвай занимает пятое место, имея шесть очков.