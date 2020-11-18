Аргентина выезде одержала победу над сборной Перу

В четвертом туре южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Перу на своем поле в Лиме проиграла команде Аргентины с результатом 0:2.

На 17-й минуте счет открыл нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес. На 28-й после передачи полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, ранее выступавшего за «Зенит», отличился нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес.

В финальную часть ЧМ-2022 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие команды. Сборная, которая займет пятое место, примет участие в межконтинентальном плей-офф.

25 марта следующего года состоятся матчи Боливия – Перу и Аргентина – Уругвай.

ЧМ-2022