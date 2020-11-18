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18 ноября 07:24
автор: Виктор Шарафудинов

Поражение от испанцев в Севилье стало для Германии самым крупным за последние 89 лет

«Красная фурия» разгромила команда Йоахима Лева 6:0, оформив выход в «финал четырех» Лиги наций.

Вчера 17 ноября сборная Германии уступила Испании со счетом 0:6 в шестом туре группового этапа Лиги наций. Это поражение для немцев стало самым крупным за последние 89 лет.

24 марта 1931 года немцы с таким же результатом 0:6 уступили сборной Австрии в товарищеском матче, который состоялся в Берлине. С тех пор «Бундесманншафт» до вчерашнего вечера никому не проигрывала с разницей в шесть мячей.

Испанцам крупная победа над Германией помогла занять первое место в группе 4 дивизиона A Лиги наций и выйти в «финал четырех», который пройдет в октябре следующего года.

источник: «Советский спорт»
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