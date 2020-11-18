Альваро Мората: Хочу услышать, что говорят критики после нашей победы 6:0 над Германией

Альваро Мората прокомментировал крупную победу над сборной Германии.

Форвард «Ювентуса» открыл счет на 17-й минуте, а в итоге испанцы победили немцев 6:0.

«Хочу прийти домой и услышать, что теперь о нас говорят критики, – цитирует Морату Goal.com. – Конечно, всегда есть за что нас покритиковать, но мы должны выполнять свою работу. Я хотел бы увидеть, что люди говорят сейчас, после матча с командой, выигрывавшей чемпионаты Европы и мира.

Мы все помогаем друг другу, в команде есть много молодых игроков. Нужно верить. Впереди нас ждет Евро.

Результат матча с Германией стал возможен благодаря отношению всей команды к игре. Мы делаем то, что должны делать. Это сильный сигнал для всех. Мы хотим продолжать в том же духе. Это был наш лучший матч при Луисе Энрике. Мы хотели бы, чтобы так было всегда».