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18 ноября 07:37
автор: Виктор Шарафудинов

Альваро Мората: Хочу услышать, что говорят критики после нашей победы 6:0 над Германией

Сборная Испании оформила выход в «финал четырех» Лиги наций.

Альваро Мората прокомментировал крупную победу над сборной Германии.

Форвард «Ювентуса» открыл счет на 17-й минуте, а в итоге испанцы победили немцев 6:0.

«Хочу прийти домой и услышать, что теперь о нас говорят критики, – цитирует Морату Goal.com. – Конечно, всегда есть за что нас покритиковать, но мы должны выполнять свою работу. Я хотел бы увидеть, что люди говорят сейчас, после матча с командой, выигрывавшей чемпионаты Европы и мира.

Мы все помогаем друг другу, в команде есть много молодых игроков. Нужно верить. Впереди нас ждет Евро.

Результат матча с Германией стал возможен благодаря отношению всей команды к игре. Мы делаем то, что должны делать. Это сильный сигнал для всех. Мы хотим продолжать в том же духе. Это был наш лучший матч при Луисе Энрике. Мы хотели бы, чтобы так было всегда».

Благодаря крупной победе сборная Испании заняла первое место в группе 4 дивизиона A Лиги наций и в октябре следующего года сыграет в «финале четырех», куда ранее пробились французы.

источник: Goal.com
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