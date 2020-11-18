Йоахим Лев: Вообще ничего не работало. Все было плохо

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от Испании со счетом 0:6 в шестом туре группового этапа Лиги наций.

«Это был черный день для нашей команды, – заявил Лев в интервью для телекомпании ARD. – Не было ни взаимопонимания, ни боевого духа. Вообще ничего не работало. Все было плохо и в обороне, и в атаке. Не было ни одного положительного момента.

Пропустив первый гол, мы развалились, и это была фатальная ошибка. Мы торопились и давали соперники свободное пространство. Мы отошли от концепции нашей игры и блуждали непонятно где. Не было никакой организации, никто никого не понимал.

Из всего этого следует сделать правильные выводы».

Стоит отметить, что Лев, который занимает должность главного тренера сборной Германии с августа 2006 года, отказался отвечать на вопрос о своем будущем.