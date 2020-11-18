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18 ноября 07:57
автор: Виктор Шарафудинов

Йоахим Лев: Вообще ничего не работало. Все было плохо

Немцы в Севилье потерпели самое крупное поражение с 1931 года.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение от Испании со счетом 0:6 в шестом туре группового этапа Лиги наций.

«Это был черный день для нашей команды, – заявил Лев в интервью для телекомпании ARD. – Не было ни взаимопонимания, ни боевого духа. Вообще ничего не работало. Все было плохо и в обороне, и в атаке. Не было ни одного положительного момента.

Пропустив первый гол, мы развалились, и это была фатальная ошибка. Мы торопились и давали соперники свободное пространство. Мы отошли от концепции нашей игры и блуждали непонятно где. Не было никакой организации, никто никого не понимал.

Из всего этого следует сделать правильные выводы».

Стоит отметить, что Лев, который занимает должность главного тренера сборной Германии с августа 2006 года, отказался отвечать на вопрос о своем будущем.

В группе 4 дивизиона A немцы заняли второе место, на два очка отстав от сборной Испании, которая в октябре следующего года сыграет в «финале четырех» Лиги наций.

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