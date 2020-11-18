Менеджер сборной Германии Бирхофф: Поражение от Испании не повлияло на наше доверие к Леву

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф заявил о том, что главный тренер Йоахим Лев продолжит работу с национальной командой.

«У нас полное доверие к Йоахиму Леву, – заявил Бирхофф в интервью для ARD. – Игра против сборной Испании ничего не изменила в этом отношении».

Матч шестого тура Лиги наций Испания – Германия завершился с результатом 6:0. Немцы в Севилье самое крупное поражение с 1931 года.

Нынешний контракт 60-летнего Лева с Немецким футбольным союзом рассчитан до завершения чемпионата мира 2022 года.