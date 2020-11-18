Очки Клоппа поместили в капсулу времени на новой тренировочной базе «Ливерпуля»

Телеканал ESPN сообщает о том, что «Ливерпуль» объявил о переезде на новую тренировочную базу.

По этому поводу была заложена капсула времени, которую предполагается открыть в 2070 году, чтобы предоставить будущим поколениям представление о нынешних успехах мерсисайдцев.

В капсулу времени поместили очки главного тренера Юргена Клоппа, пару бутс и автограф капитана команда Вирджила Ван Дейка и перчатки голкипера Алиссона.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октября 2015 года. В 2019-м клуб выиграл Лигу чемпионов, а в нынешнем году впервые за 30 лет завоевал титул чемпиона Англии.