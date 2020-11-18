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18 ноября 15:33
автор: Юрий Нечаев

Агент: Эдеру очень нравится Москва. Он хочет остаться в «Локомотиве»

Контракт португальца истекает следующим летом.

Агент нападающего «Локомотива» Эдера Луи Эванс прокомментировал ситуацию с продлением контракта своего подопечного.

«Разговоров о будущем Эдера в «Локомотиве» не было. Хочет ли он остаться в России? Безусловно, ему очень нравится Москва. Но это футбол. Мы не знаем, что произойдет», — цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, Эдер перешел в «Локомотив» из «Лилля» в 2017 году. В 106 матчах за московский клуб 32-летний португалец забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт форварда с железнодорожниками рассчитан до июня 2021 года.

Добавим, что в составе сборной Португалии Эдер провел 35 матчей и забил пять голов. Вместе со своей национальной командой нападающий выиграл чемпионат Европы в 2016 году, став автором победного мяча в финале, забитого в ворота Франции (1:0).

источник: Sport24.ru
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