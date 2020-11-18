Рамос близок к подписанию нового контракта с «Реалом»

Защитник «Реала» Серхио Рамос договорился о продлении контракта с клубом.

Радиостанция Cadena SER сообщает, что руководство мадридцев предложило 34-летнему футболисту соглашение на два года, нарушив, тем самым, неписаное правило «сливочных». «Королевский клуб» предпочитает не подписывать контракты с возрастными футболистами более чем на один сезон. Единственным исключением из данного правила является нападающий Криштиану Роналду, в возрасте 31 года подписавший договор с мадридцами на три сезона.

Напомним, Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. Всего за мадридский клуб защитник провел 660 матчей, в которых забил 100 голов и отдал 40 результативных передач.

В составе «Королевского клуба» Рамос пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, а также множество других трофеев.