Защитник «Реала» Рафаэль Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Manchester Evening News сообщает, что английский клуб попытается подписать француза следующим летом. Ранее «МЮ» хотел приобрести футболиста в 2011 и 2018 годах.

Напомним, Варан перешел в «Реал» в 2011 году. В составе мадридского клуба защитник трижды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза - Лигу чемпионов. В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 10 матчей.

Контракт 27-летнего француза с мадридским клубом истекает в июне 2022 года.