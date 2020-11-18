Андрей Червиченко: Побеждать нам некем. Кто будет забивать?

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко - о шансах нашей команды в сегодняшнем матче Лиги наций против сборной Сербии.

- Что ждете от матча в Белграде?

- Тут много зависит о того, как себя поведут записные братушки. Когда у них плохо – тогда русские братья. Если все нормально, то мы сами по себе. Сербам ничего не нужно с турнирной точки зрения. Если мы – братья, то они упираться не должны.

- Братушки братушками, но это все политика давно минувших дней. Нынешнему поколению футболистов сборной Сербии это мало о чем говорит.

- Соглашусь, но лелею на этот фактор какую-то надежду. Потому что побеждать нам особо не кем. Дзюбу вывели из сборной из-за сексуальных слабостей. На мой взгляд, не самое умное решение со стороны главного тренера. Он, видимо, после чемпионата мира подумал, что вошел в когорту небожителей. А получилось так – что у нас просто некому забивать. Хорошо, что не будет Семенова, некому помогать сербам при обороне наших ворот. Но кто будет забивать? - цитирует Червиченко «Советский спорт».