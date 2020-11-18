Дмитрий Черышев: Денис реально переживает из-за ошибки в матче с Турцией

Отец Дениса Черышева рассказал как полузащитник сборной России отреагировал на ошибку в матче с турками.

- Сборная Турции вступила в коллективный отбор и забрала мяч у Дениса. Он мне сейчас говорит, что лучше бы он просто выбил мяч куда-нибудь в том эпизоде. Он реально переживает, - приводит слова Черышева «Матч ТВ».

ДОбавим, что в среду, 18 ноября, российская команда в заключительном туре группового этапа Лиги наций встретится с командой Сербии. Встреча пройдет в Белграде и начнется в 22:45 по московскому времени.