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18 ноября 18:51
автор: Юрий Нечаев

Рамос и Варан могут пропустить матч Лиги чемпионов против «Интера»

Встреча состоится 25 ноября.

Защитники «Реала» Серхио Рамос и Рафаэль Варан могут пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера», сообщает Football Italia.

Француз из-за повреждения не доиграл встречу Лиги наций против Швеции (4:2), а испанец - против Германии (6:0).

Напомним, «Реал» и «Интер» являются соперниками по группе В. После трех туров в квартете лидирует менхенгладбахская «Боруссия», набравшая пять очков. У «Шахтера» и «Реала» в активе по четыре очка, у «Интера» - два.

источник: Football Italia
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