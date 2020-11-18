Рамос и Варан могут пропустить матч Лиги чемпионов против «Интера»

Защитники «Реала» Серхио Рамос и Рафаэль Варан могут пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера», сообщает Football Italia.
Француз из-за повреждения не доиграл встречу Лиги наций против Швеции (4:2), а испанец - против Германии (6:0).
Напомним, «Реал» и «Интер» являются соперниками по группе В. После трех туров в квартете лидирует менхенгладбахская «Боруссия», набравшая пять очков. У «Шахтера» и «Реала» в активе по четыре очка, у «Интера» - два.
источник: Football Italia