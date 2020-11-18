Сборная Армении обыграла команду Северной Македонии и вышла в дивизион В Лиги наций

Сборная Армении обыграла команду Северной Македонии в заключительном матче группового этапа Лиги наций со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал защитник армян Оганес Амбарцумян.
В параллельном матче группы 2 дивизиона С команды Грузии и Эстонии сыграли вничью 0:0.
Таким образом, сборная Армении с 11 очками стала победителем квартета и в следующем сезоне выступит в дивизионе В. Северная Македония набрала девять очков и заняла второе место, Грузия - третье (7). Эстонцы оказались на последнем месте в группе с тремя очками и сыграют в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.
Лига наций
Групповой этап
Группа 2, дивизион С
6-й тур