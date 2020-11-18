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18 ноября 21:52
автор: Юрий Нечаев

Сборная Армении обыграла команду Северной Македонии и вышла в дивизион В Лиги наций

Встреча прошла в Никосии.

Сборная Армении обыграла команду Северной Македонии в заключительном матче группового этапа Лиги наций со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник армян Оганес Амбарцумян.

В параллельном матче группы 2 дивизиона С команды Грузии и Эстонии сыграли вничью 0:0.

Таким образом, сборная Армении с 11 очками стала победителем квартета и в следующем сезоне выступит в дивизионе В. Северная Македония набрала девять очков и заняла второе место, Грузия - третье (7). Эстонцы оказались на последнем месте в группе с тремя очками и сыграют в стыковых матчах за право остаться в дивизионе С.

Лига наций
Групповой этап
Группа 2, дивизион С
6-й тур

Армения - Северная Македония - 1:0 (0:0)
Гол: Амбарцумян, 55.

Грузия - Эстония - 0:0 (0:0).

Итоговое турнирное положение:

1. Армения - 11 очков
2. Северная Македония - 9
3. Грузия - 7
4. Эстония - 3.

источник: «Советский спорт»
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