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19 ноября 00:33

Бельгия на своем поле обыграла Данию и вышла в плей-офф Лиги наций

Бельгийская и датская команды являются соперниками сборной России по группе B в финальной части Евро-2020.

Футболисты сборной Бельгии на своем поле обыграли команду Дании в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Левене на стадионе «Дэн Дрэф» и завершилась со счетом 4:2. В составе бельгийцев голами отметились Юри Тилеманс (2-я минута), Ромелу Лукаку (57) и Кевин Де Брюйне (87), у датчан отличился Йонас Винд (17), еще один мяч в собственные ворота срезал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа (86).

В параллельном матче сборная Англии переиграла на своем поле переиграла команду Исландии со счетом 4:0.

После этой игры Бельгия набрала 13 очков, заняла первое место в группе 2 Лиги В и вышла в полуфинал Лиги наций.

Лига наций
Лига А. Группа 2.
6-й тур

Бельгия – Дания – 4:2 (1:1)
Голы: Тилеманс, 2. Лукаку , 57. Лукаку, 69. Брюйне, 87. – Винд, 17. Куртуа, 86 (автогол).

Англия – Исландия – 4:0 (2:0)
Голы: Райс, 20. Маунт, 24. Фоден, 80. Фоден, 84.

Турнирное положение:

  1. Бельгия – 13
  2. Дания – 11
  3. Англия – 10
  4. Исландия – 0

источник: «Советский спорт»
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