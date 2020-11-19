Бельгия на своем поле обыграла Данию и вышла в плей-офф Лиги наций

Футболисты сборной Бельгии на своем поле обыграли команду Дании в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Левене на стадионе «Дэн Дрэф» и завершилась со счетом 4:2. В составе бельгийцев голами отметились Юри Тилеманс (2-я минута), Ромелу Лукаку (57) и Кевин Де Брюйне (87), у датчан отличился Йонас Винд (17), еще один мяч в собственные ворота срезал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа (86).

В параллельном матче сборная Англии переиграла на своем поле переиграла команду Исландии со счетом 4:0.

После этой игры Бельгия набрала 13 очков, заняла первое место в группе 2 Лиги В и вышла в полуфинал Лиги наций.

Лига наций

Лига А. Группа 2.

6-й тур