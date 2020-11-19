Венгрия обыграла Турцию и вышла в Лигу А

Футболисты сборной Венгрии одержали победу над Турцией в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе «» и завершилась со счетом 2:0 в пользу венгерской команды, в составе которой голами отметились Давид Шигер (57-я минута) и Кевин Варга (90+5).

Отметим, что в параллельном матче сборная России на выезде крупно проиграла Сербии (0:5).

Таким образом, Венгрия набрала 11 очков, заняла первое место в группе 3 Лиги В и поднялась в Лигу А. Сборная Турции, заняв последнее место, следующий сезон проведет в Лиге С.

Лига наций

Лига В. Группа 3.

6-й тур