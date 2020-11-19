Италия в гостях обыграла Боснию и вышла в полуфинал Лиги наций

Футболисты сборной Италии обыграли команду Боснии и Герцеговины в выездном матче заключительного тура группового этапа Лиги наций.
Встреча прошла в Сараево на стадионе «Грбавица» и завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды, в составе которой голами отметились Андреа Белотти (22-я минута) и Доменико Берарди (68).
В параллельном матче сборная Нидерландов в гостях одержала волевую победу над командой Польши со счетом 2:1.
Таким образом, сборная Италии, набрав 12 очков, заняла первое место в группе 1 Лиги А и вышла в полуфинал Лиги наций.
Лига наций
Лига А. Группа 2.
6-й тур