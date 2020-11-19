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19 ноября 01:21

Сборная России попала в третью корзину жеребьевки отборочного этапа ЧМ-2022

Российская команда потеряла место во второй корзине при жеребьевке европейской квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Состав корзин на предстоящую жеребьевку по итогам Лиги наций:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния.

Корзина 3: Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург.

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Добавим, жеребьевка пройдет 7 декабря в швейцарском Цюрихе. Десять победителей групп напрямую выйдут на чемпионат мира. Еще десять сборных, занявших вторые места в своих группах, сыграют в плей-офф. Кроме этого, в плей-офф также выступят две сборные, ставшие лучшими на групповом этапе Лиги наций.

источник: «Советский спорт»
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