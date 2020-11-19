Георгий Джикия: Хочется попросить прощения у всех, кто видел этот, можно сказать, позор

Капитан и центральный защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче против Сербии в Лиге наций со счетом (0:5).

«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле, – цитируют Джикию пресс-служба национальной команды. – Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор».

Поражении от Сербии стало для сборной России самым крупным с 13 октября 2004 года, когда российская национальная команда уступила Португалии в Лиссабоне 1:7 в отборочном турнире ЧМ-2006.

Россия не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций, поскольку первое место в группе 3 дивизиона B заняла Венгрия, обыгравшая дома Турцию (2:0).