Роман Евгеньев: Просто сербы забили, а мы нет

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев высказался по поводу своего дебюта в сборной России, который пришелся на матч против Сербии, в котором команда Станислава Черчесова потерпела поражение с результатом 0:5.

«В перерыве сказали, чтобы готовился ко второму тайму, – рассказал Евгеньев в интервью для пресс-службы сборной. – Конечно, рад, что дебютировал за сборную, но счет не радует, ощущения двоякие. У Сербии хорошая команда, но и мы в первом тайме играли неплохо, создали много моментов, просто сербы забили, а мы нет. У них сегодня каждый удар в створ — гол. Реализация на высшем уровне, может быть, с долей везения. У нас было столько же моментов, но ничего не залетало. Что сказал Черчесов в перерыве? Не знаю, разминался в перерыве. Надо сделать из этого результата выводы и двигаться дальше».

После первого тайма Россия проигрывала 0:4. Евгеньев заменил защитника ЦСКА Игоря Дивеева.