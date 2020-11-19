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19 ноября 07:00
автор: Виктор Шарафудинов

Любиша Тумбакович: Честно говоря, сборной Сербии немного повезло

Сербская команда обыграла в Лиге наций Россию со счетом 5:0.

Главный тренер сборной Любиша Тумбакович прокомментировал крупную победу в домашнем матче против команды России.

«Это была хорошая игра, – цитирует Тумбаковича сербская газета «Вечерние новости». – Честно говоря, нам немного повезло. Наши игроки, вышедшие в стартовом составе, были мотивированы. Они хотели доказать свою ценность.

Молодые игроки вошли в игру целеустремленными и амбициозными. Если мы будем единым целым, будет еще много возможностей проявить талант в отборочных матчах чемпионатах мира.

У нас были проблемы с подготовкой к матчу. Многие футболисты игроки не смогли сыграть сегодня из-за коронавируса и травм. Но мы боролись, и многие молодые игроки сегодня показали отличную игру.

Венгрия победила Турцию, и мы остались во втором дивизионе Лиги наций. Было бы хорошо, если бы мы хорошо выступили в игре против Шотландии и прошли квалификацию на чемпионат Европы, но это жизнь».

Лучшей в группе 3 дивизиона B стала команда Венгрии, набрав 11 очков и пробившись в элитный дивизион Лиги наций, а Россия финишировала второй, оставшись с 8 очками. Сербия заняла третье место, опередив Турцию по личным встречам при равенстве очков (по 6).

12 ноября сербы в финале плей-офф отборочного турнира Евро-2020 дома уступили сборной Шотландии в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

источник: «Вечерние новости»
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