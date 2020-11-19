Любиша Тумбакович: Честно говоря, сборной Сербии немного повезло

Главный тренер сборной Любиша Тумбакович прокомментировал крупную победу в домашнем матче против команды России.

«Это была хорошая игра, – цитирует Тумбаковича сербская газета «Вечерние новости». – Честно говоря, нам немного повезло. Наши игроки, вышедшие в стартовом составе, были мотивированы. Они хотели доказать свою ценность.

Молодые игроки вошли в игру целеустремленными и амбициозными. Если мы будем единым целым, будет еще много возможностей проявить талант в отборочных матчах чемпионатах мира.

У нас были проблемы с подготовкой к матчу. Многие футболисты игроки не смогли сыграть сегодня из-за коронавируса и травм. Но мы боролись, и многие молодые игроки сегодня показали отличную игру.

Венгрия победила Турцию, и мы остались во втором дивизионе Лиги наций. Было бы хорошо, если бы мы хорошо выступили в игре против Шотландии и прошли квалификацию на чемпионат Европы, но это жизнь».