Алексей Андронов: Акинфеева надо вернуть в сборную. Это вопрос государственного значения!

Известный комментатор и журналист Алексей Андронов считает, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев должен вновь защищать ворота сборной России.
«Понятно одно: Акинфеева надо вернуть в сборную, – написал Андронов в своем телеграм-канале. – Это вопрос государственного значения! Доверенное лицо доверителю не откажет...»
Вчера в решающем матче Лиги наций сборная России уступила в гостях у команды Сербии 0:5. Вратарь «Локомотива» Гилерме в первом тайме пропустил четыре мяча, и в перерыве Черчесов заменил его на голкипера «Сочи» Сослана Джанаев.
источник: Телеграм-канал Алексея Андронова