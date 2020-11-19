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19 ноября 07:32
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Кирьяков: Точно не надо увольнять Черчесова

Вчера сборная России потерпела в Белграде самое крупное поражение за последние 16 лет.

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что Станислава Черчесова после неудачного выступления в турнире Лиге наций не нужно увольнять с должности главного тренера национальной команды.

Вчера 18 ноября сборная России уступила Сербии на выезде со счетом 0:5. Это поражение стало для россиян самым крупным с 13 октября 2004 года, когда национальная команда была разгромлена 1:7 в Лиссабоне сборной Португалии в квалификации ЧМ-2006.

«Удивительно то, с каким настроем наши футболисты вышли на поле, – отметил Кирьяков в интервью «Известиям». – Ощущение, что они уже устали от долгих игр. Постоянные ошибки и попытка вполноги победить, тогда как сербы вышли с сумасшедшим желанием выиграть. И это при том, что для них игра не имела значения.

Да, у нас было много потерь. И не хватило такого лидера, как Дзюба, который мог в качестве капитана завести команду. Но и у соперника из-за ковида выбыло несколько ключевых игроков. В общем, зрелище душераздирающее, но при этом я бы не стал слишком драматизировать ситуацию.

И точно не надо увольнять Черчесова. Надо просто спокойно все проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться к чемпионату Европы».

Черчесов тренирует сборную с 11 августа 2016-го. 12 марта нынешнего РФС согласовал продление контракта до 30 декабря 2022-го.

источник: «Известия»
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