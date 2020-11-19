Лука Йович – о победе над Россией: Мы показали, что можем играть против сильных сборных

Нападающий сборной Сербии Лука Йович прокомментировал крупную победу над Россией в Лиге наций (5:0).

«Как я уже говорил раньше, матч против России был очень важен для нас в первую очередь с точки зрения психологии, – цитирует Йовича сербская газета «Вечерние новости». – Мы показали, что можем играть против сильных сборных. Мы очень рады, что показали свой лучший футбол в игре против такого соперника.

Я хочу быть лидером сборной, однако важнее всего результаты нашей команды. Очень важно пройти квалификацию на чемпионат мира 2022 года».

Уже в первом тайме Йович забил два мяча в ворота российской сборной. Всего в активе форварда «Реала» пять мячей в 11 встречах за национальную команду.