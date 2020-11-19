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19 ноября 08:53
автор: Виктор Шарафудинов

Президент «Нанта» получил 4-месячную дисквалификацию

Вальдемара Кита наказали за грубые претензии арбитрам после матча против «ПСЖ».

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своем официальном сайте сообщила о том, что президент «Нанта» Вальдемар Кита дисквалифицирован на четыре месяца. Половина срока является условным наказанием.

Кита наказан за то, что 31 октября грубо критиковал арбитров после домашнего матча против «Пари Сен-Жермен», в котором его команда потерпела поражение со счетом 0:3.

Второй гол парижане забили с пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. При этом рефери Хаким Бен Эль-Хадж затем назначил 11-метровый в пользу «Нанта», однако Кадер Бамба не смог забить с «точки».

«Нант» занимает 14-е место в чемпионате Франции, набрав 11 очков в девяти встречах.

источник: LFP.fr
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