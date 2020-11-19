ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 ноября 09:19
автор: Виктор Шарафудинов

Это’о может возобновить карьеру в четвертом испанском дивизионе

Камерунский нападающий прекратил выступления в сентябре 2019 года.

Бывший форвард «Барселоны», миланского «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’о может возобновить карьеру в 39 лет.

Goal.com сообщает, что камерунец ведет переговоры с клубом «Расинг Мурсия», который выступает в терсере, четвертом по уровню испанском дивизионе.

По словам президента «Расинга» Антонио Педрено вероятность того, что Это’о согласится выступать за его команду «50 на 50». В случае если стороны договорятся, бывший футболист сборной Камеруна сможет принять участие в матче Кубка Испании против «Леванте» 16 декабря.

Последним клубов в карьере Это’о был «Катар СК». О завершении карьеры Самюэль объявил 7 сентября минувшего года.

В прошлом камерунец играл в Испании за «Леганес», «Реал», «Эспаньол», «Мальорку» и «Барселону», с которой дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Испании.

Напомним, что с 2011 по 2013 годы Это’о выступал за «Анжи» забив 25 мячей в 53 матчах чемпионата России.

источник: Goal.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Три игрока сборной Сербии дали позитивный результат на COVID-19Женская команда ЦСКА – чемпион РоссииАлександр Самарин пропустит этап Гран-при в МосквеНемецкая бегунья раздевается в один миг«Выглядит дурой на всю страну»: жена Дзюбы подает на развод?Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
Минус четыре года для российского спорта? Или всё-таки нет?
Спортивный арбитраж в Лозанне вынесет приговор России до конца года
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика