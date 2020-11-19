Это’о может возобновить карьеру в четвертом испанском дивизионе

Бывший форвард «Барселоны», миланского «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самюэль Это’о может возобновить карьеру в 39 лет.

Goal.com сообщает, что камерунец ведет переговоры с клубом «Расинг Мурсия», который выступает в терсере, четвертом по уровню испанском дивизионе.

По словам президента «Расинга» Антонио Педрено вероятность того, что Это’о согласится выступать за его команду «50 на 50». В случае если стороны договорятся, бывший футболист сборной Камеруна сможет принять участие в матче Кубка Испании против «Леванте» 16 декабря.

Последним клубов в карьере Это’о был «Катар СК». О завершении карьеры Самюэль объявил 7 сентября минувшего года.

В прошлом камерунец играл в Испании за «Леганес», «Реал», «Эспаньол», «Мальорку» и «Барселону», с которой дважды выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Испании.