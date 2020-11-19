Руни может стать главным тренером «Дерби Каунти»

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни может быть назначен главным тренером команды на постоянной основе.

В данный момент руководство клуба ведет переговоры с бывшим футболистом сборной Англии, сообщает The Daily Mail. 35-летний Руни согласен совмещать обязанности игрока и должность главного тренера, однако ему нужны гарантии того, что команда получит усиление в январе, когда откроется трансферное окно.

После 11 туров «Дерби» занимает в чемпионшипе последнее 24-е место, набрав лишь шесть очков.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Руни выступает за команду с января нынешнего года. Ранее он входил в тренерский штаб голландца Филиппа Коку, который был уволен 14 ноября.

В нынешнем сезоне Уэйн забил один гол в восьми матчах чемпионшипа.