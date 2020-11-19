«Сменить нужно не наставника сборной, а саму систему». Кавазашвили – об отставке Черчесова

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу возможной отставки Станислава Черчесова.

– Сменить нужно не наставника сборной, а саму систему. Бесконечно легионеры, играющие в РПЛ, занимают места талантливых ребят из России. Пора уже развернуться лицом к нашим игрокам! У нас тренеры говорят, что, мол, наши парни должны перенимать опыт у зарубежных коллег. Вы мне покажите хотя бы одного легионера, на которого можно равняться и перенимать классную игру. Я таких не вижу, – цитирует Кавазашвили News.ru.

Напомним, что контракт 57-летнего Черчесова с РФС рассчитан до завершения чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная России набрала восемь очков и заняла второе место в турнирной таблице своей группы Лиги наций, уступив лидерство Венгрии в шестом туре. Таким образом, команда во второй раз кряду не смогла квалифицироваться в лигу A.