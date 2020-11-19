Николай Валуев: Разве у нас есть кандидаты на пост тренера сборной России, которые лучше Черчесова?

Напомним, что 57-летний специалист возглавил сборную в августе 2016 года. Под его руководством команда дважды кряду не смогла выиграть свою группу в Лиги наций. Его контракт с РФС рассчитан до завершения чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

– Болельщики отправляют Черчесова в отставку? Поговорят и перестанут. Как только сборная выиграет красиво какой-нибудь матч, так и забудут про это. На мой взгляд, при нем команда стала играть лучше. Понятно, что на тренере лежит определенная вина за поражение. Но я не понимаю, у нас что, есть какие-то кандидатуры получше? Для того чтобы критиковать, нужно предложить кого-то на его место, – цитирует Валуева Sport24.

Вчера сборная России уступил Сербии в Белграде со счетом 0:5, потерпев самое крупное поражение за последние 16 лет.