Павел Худяков: Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком»

Напомним, что основной причиной данного решения являются долги перед футболистами по зарплатам.

– Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой».

За какой период долг? От области мы не получали финансирование с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь, – цитирует Худякова Sport24.

Ранее текущее финансовое положение команды оценила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, отметив, что проблема есть, и в данный момент команду выручают личные средства руководства и трансферные доходы клуба.

После 14 туров подопечные Сергея Первушина занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 21 ноября тамбовчане в гостях сыграют с «Краснодаром».