ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 ноября 14:34

Павел Худяков: Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, игроки клубы намерены бойкотировать гостевую встречу 17-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака», который состоится 5 декабря.

Напомним, что основной причиной данного решения являются долги перед футболистами по зарплатам.

– Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой».

За какой период долг? От области мы не получали финансирование с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь, – цитирует Худякова Sport24.

Ранее текущее финансовое положение команды оценила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова, отметив, что проблема есть, и в данный момент команду выручают личные средства руководства и трансферные доходы клуба.

После 14 туров подопечные Сергея Первушина занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. 21 ноября тамбовчане в гостях сыграют с «Краснодаром».

источник: Sport24.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Металлург» проиграл в ХабаровскеХабиб Нурмагомедов анонсировал скорый запуск собственного виртуального оператора связиИИХФ отменила ряд чемпионатов мира по хоккеюРазгром сборной России от Сербии: последовала реакция Кремля«Включи голову!»: жене Дзюбы объяснили последствия разводаУткин о словах Черчесова: Это хамство на уровне повозки с осликом
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
Минус четыре года для российского спорта? Или всё-таки нет?
Спортивный арбитраж в Лозанне вынесет приговор России до конца года
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика