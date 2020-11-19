Модель Playboy – о ситуации Дзюбы: Футболисты никогда не были примером для детей

Напомним, что в сети появилась запись, на котором 32-летний форвард занимается самоудовлетворением.

– Мне многие писали, что это недопустимо, что Артем должен был чистить свой телефон. Другие говорят, что он спортсмен и является примером для детей, и его надо убрать из команды, из футбола, его карьеру на этом закончить. Мне кажется, футболисты никогда и не были примером для молодого поколения. Одни устроили разборки и побили человека стулом, другой занимается онанизмом на выходных, и это попадает в Интернет. Футболисты постоянно находятся в центре скандальных тусовок, – цитирует Лиман Sport24.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы восемь голов и пять ассистов в 16 матчах. Согласно решению тренерского штаба, форвард не принимал участие в ноябрьских матчах национальной команды.